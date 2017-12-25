"Зоря" орендувала двох захисників "Динамо"
Київ • УНН
КИЇВ. 25 грудня. УНН. Флангові захисники київського “Динамо”, Богдан Михайличенко та Олександр Тимчик, з січня 2018 року виступатимуть на правах оренди за луганську “Зорю”. Про це інформує прес-служба “біло-синіх”, передає УНН.
Орендна угода розрахована на півтора роки. При цьому з обома захисниками було продовжено діючі контракти на термін оренди.
Примітно, що першу частину сезону 2017/2018 Тимчик та Михайличенко також провели в оренді, виступаючи за “Сталь”. Тимчик зіграв 15 повних матчів в УПЛ та два в Кубку України, Богдан — 16 повних матчів в УПЛ та два в Кубку України.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Рибалка відзначився дебютним голом за “Сівасспор”
Зауважимо, що обидва футболісти є гравцями молодіжної “жовто-блакитної” збірної.
Нагадаємо, що “Зоря” підсилилась колишнім камерунським півзахисником московського “ЦСКА”.