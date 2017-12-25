"Заря" арендовала двух защитников "Динамо"
Киев • УНН
КИЕВ. 25 декабря. УНН. Фланговые защитники киевского “Динамо”, Богдан Михайличенко и Александр Тимчик, с января 2018 будут выступать на правах аренды за луганскую “Зарю”. Об этом сообщает пресс-служба “бело-синих”, передает УНН.
Арендное соглашение рассчитано на полтора года. При этом с обоими защитниками были продолжены действующие контракты на срок аренды.
Примечательно, что первую часть сезона 2017/2018 Тимчик и Михайличенко также провели в аренде, выступая за “Сталь”. Тимчик сыграл 15 полных матчей в УПЛ и два в Кубке Украины, Богдан — 16 полных матчей в УПЛ и два в Кубке Украины.
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Заметим, что оба футболиста являются игроками молодежной “желто-голубой” сборной.
Напомним, что “Заря” усилилась бывшим камерунским полузащитником московского “ЦСКА”.