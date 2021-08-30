“Зоря” обіграла “Ворсклу” у матчі чемпіонату України

Деталі

Обидві цьогорічні єврокубкові повпреди України стартову частину сезону провели неоднозначно. З одного боку, “Ворскла” справно набирала очки в чемпіонаті, однак дуже рано вилетіла з євротурніру. З другого — “Зоря”, яка й боротьбу в Лізі Європи припинила завчасно, й у УПЛ явно не дібрала очок.

Минулого сезону очні протистояння цих команд були багаті голами й іншими подіями, однак перший тайм поточної гри вийшов дещо іншим: буквально на старті Фаворов мав нагоду відкрити рахунок, але в подальшому як “Зоря”, так і “Ворскла” настільки акуратно грали в захисті, що гольових моментів майже не було.

Єдиний точний удар у матчі завдав 19-річний нападник луганчан Фрімпонг, який приніс три пункти команді Скрипника.

Доповнення

“Зоря” після перемоги набрала 10 очок і стала 7-ю, “Ворскла” йде 5-ю із 11 балами.