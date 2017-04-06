Зону забруднення в Балаклії зменшено до 1 км - ДСНС
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Під час очищення піротехнічними підрозділами ДСНС територій навколо м. Балаклія від вибухонебезпечних предметів, 10 кілометрову зону забруднення було зменшено до 1 км, передає УНН з посиланням на прес-службу ДСНС.
“У ході очищення піротехнічними підрозділами ДСНС територій навколо м.Балаклія від вибухонебезпечних предметів, 10 кілометрову зону забруднення зменшено до 1 км”, — йдеться в повідомленні.
Також у ДСНМ додали, що станом на 20:00 5 квітня пожеж на території м. Балаклія та прилеглих населених пунктів внаслідок вибухів боєприпасів не зафіксовано. Піротехнічними розрахунками ДСНС очищено від вибухонебезпечних предметів територію м. Балаклія та дев’ять населених пунктів які потрапили в зону надзвичайної ситуації.
“Відновлено електропостачання м. Балаклія та прилеглих населених пунктів. Продовжуються роботи по відновленню газопостачання у м. Балаклія”, — зазначено у повідомленні.