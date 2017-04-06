Зону загрязнения в Балаклее уменьшено до 1 км - ГосЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. При очистке пиротехническими подразделениями ГосЧС территорий вокруг г.Балаклея от взрывоопасных предметов, 10 километровую зону загрязнения было уменьшено до 1 км, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГосЧС.
“В ходе очистки пиротехническими подразделениями ГосЧС территорий вокруг г.Балаклея от взрывоопасных предметов, 10 километровую зону загрязнения уменьшено до 1 км”, — говорится в сообщении.
Также в ГосЧС добавили, что по состоянию на 20:00 5 апреля пожаров на территории г.Балаклея и близлежащих населенных пунктов в результате взрывов боеприпасов не зафиксировано. Пиротехническими расчетами ГосЧС очищено от взрывоопасных предметов территорию г.Балаклея и девять населенных пунктов попавших в зону чрезвычайной ситуации.
“Восстановлено электроснабжение г.Балаклея и близлежащих населенных пунктов. Продолжаются работы по восстановлению газоснабжения в г.Балаклея”, — говорится в сообщении.