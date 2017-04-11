Зону забруднення у Балаклії зменшено до 150 метрів
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Внаслідок очищення території навколо м. Балаклії від вибухонебезпечних предметів 10 кілометрову зону забруднення зменшено до 150 метрів. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
"Станом на 08:00 11 квітня пожеж на території м. Балаклії та прилеглих населених пунктів внаслідок вибухів боєприпасів не зафіксовано. У ході очищення піротехнічними підрозділами ДСНС територій навколо м. Балаклії від вибухонебезпечних предметів 10 кілометрову зону забруднення зменшено до 150 метрів", - йдеться у повідомленні.
Піротехнічними розрахунками ДСНС очищено від вибухонебезпечних предметів територію м. Балаклії та дев’яти населених пунктів, які потрапили в зону надзвичайної ситуації.
До ліквідації наслідків надзвичайної ситуації залучено 592 чоловік особового складу та 129 одиниць техніки, у тому числі від ДСНС - 171 співробітник та 54 одиниць техніки, 20 піротехнічних розрахунків (135 рятувальників та 50 одиниць техніки).
Нагадаємо, за даними ДСНС, о 2:56 23 березня надійшла інформація про те, що на території військового складу Міністерства оборони у місті Балаклія Харківської області виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів.
Як повідомляв УНН, 10 квітня зону забруднення у районі Балаклії зменшили до 200 метрів.