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Зону загрязнения в Балаклее уменьшено до 150 метров

Зону загрязнения в Балаклее уменьшено до 150 метров

Киев  •  УНН

 • 9632 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Вследствие очистки территории вокруг г. Балаклея от взрывоопасных предметов 10 километровую зону загрязнения уменьшено до 150 метров. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 8:00 11 апреля пожаров на территории г. Балаклеи и близлежащих населенных пунктов в результате взрывов боеприпасов не зафиксировано. В ходе очистки пиротехническими подразделениями ГСЧС территории вокруг г. Балаклеи от взрывоопасных предметов 10 километровую зону загрязнения уменьшено до 150 метров", - говорится в сообщении.

Пиротехническими расчетами ГСЧС очищено от взрывоопасных предметов территорию г. Балаклее и девяти населенных пунктов, попавших в зону чрезвычайной ситуации.

К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечено 592 человека личного состава и 129 единиц техники, в том числе от ГСЧС - 171 сотрудника и 54 единиц техники, 20 пиротехнических расчетов (135 спасателей и 50 единиц техники).

Напомним, по данным ГСЧС, в 2:56 23 марта поступила информация о том, что на территории военного склада Министерства обороны в городе Балаклея Харьковской области возник пожар с последующей детонацией боеприпасов.

Как сообщал УНН, 10 апреля зону загрязнения в районе Балаклеи уменьшили до 200 метров.

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