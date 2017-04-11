Зону загрязнения в Балаклее уменьшено до 150 метров

"По состоянию на 8:00 11 апреля пожаров на территории г. Балаклеи и близлежащих населенных пунктов в результате взрывов боеприпасов не зафиксировано. В ходе очистки пиротехническими подразделениями ГСЧС территории вокруг г. Балаклеи от взрывоопасных предметов 10 километровую зону загрязнения уменьшено до 150 метров", - говорится в сообщении.

Пиротехническими расчетами ГСЧС очищено от взрывоопасных предметов территорию г. Балаклее и девяти населенных пунктов, попавших в зону чрезвычайной ситуации.

К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечено 592 человека личного состава и 129 единиц техники, в том числе от ГСЧС - 171 сотрудника и 54 единиц техники, 20 пиротехнических расчетов (135 спасателей и 50 единиц техники).

Напомним, по данным ГСЧС, в 2:56 23 марта поступила информация о том, что на территории военного склада Министерства обороны в городе Балаклея Харьковской области возник пожар с последующей детонацией боеприпасов.

Как сообщал УНН, 10 апреля зону загрязнения в районе Балаклеи уменьшили до 200 метров.