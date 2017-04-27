Зонд “Cassini” надіслав перші фото Сатурна
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Науковці NASA отримали сигнал від космічного зонда “Cassini”, який наблизився до атмосфери Сатурна на рекордно коротку дистанцію, передає УНН з посиланням на ВВС Україна.
Станція “Cassini” відновила зв’язок із Землею, який був тимчасово перерваний на час першого в історії прольоту апарату між Сатурном і його кільцями. Як повідомляє NASA, на даний момент станція передає дані, які були отримані під час прольоту.
Відзначається, що під час прольоту “Cassini” знаходилася на відстані близько трьох тисяч кілометрів від поверхні Сатурна і приблизно за 300 кілометрів від внутрішньої межі його кілець.
Cassini-Huygens — одна з найбільш грандіозних космічних станцій, що були запущені в космос. Вона наповнена величезною кількістю інструментів і камер для точних вимірювань і високоякісних знімків в різних атмосферних умовах і спектрі кольору. Космічна станція складається з орбітальної станції Cassini (побудована NASA) і зонда Huygens (European Space Agency).
Вартість станції склала більше 3 мільярдів доларів, і була запущена в космос в 1997 році для дослідження Сатурна та його супутника Титана.
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