Зонд "Cassini" направил первые фото Сатурна

Станция "Cassini" возобновила связь с Землей, которая была временно прервана на время первого в истории пролета аппарата между Сатурном и его кольцами. Как сообщает NASA, на данный момент станция передает данные, которые были получены во время пролета.

Отмечается, что во время пролета "Cassini" находилась на расстоянии около трех тысяч километров от поверхности Сатурна и примерно в 300 километрах от внутренней границы его колец.

Cassini-Huygens - одна из самых грандиозных космических станций, которые были запущены в космос. Она наполнена огромным количеством инструментов и камер для точных измерений и высококачественных снимков в различных атмосферных условиях и спектре цвета. Космическая станция состоит из орбитальной станции Cassini (построена NASA) и зонда Huygens (European Space Agency).

Стоимость станции составила более 3 миллиардов долларов, и была запущена в космос в 1997 году для исследования Сатурна и его спутника Титана.

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