Золотовалютний резерв становить 15,5 млрд дол. - Президент
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. На сьогоднішній день обсяг золотовалютних резервів в Україні складає 15,5 млрд дол. Про це на сьогоднішньому засіданні Ради регіонального розвитку заявив Президент України Петро Порошенко, передає корреспондент УНН.
“Золотовалютні резерви танули неначе сніг навесні, і на лютий 2015 року всохли практично до 5 млрд доларів. Сьогодні вони становлять 15,5 млрд. доларів. Саме туди, в першу чергу, пішли кошти, отримані від міжнародних фінансових організацій і 100% коштів МВФ”, — заявив П.Порошенко.
При цьому він нагадав, що “безвідповідальні політикани” постійно говорять про те, що ці гроші були проїдені, або використані не за призначенням, що є “суцільною, тотальною і безвідповідальною брехнею”.
Як повідомляв УНН, з початку поточного року обсяг міжнародних резервів майже не змінився, завдяки тому, що у лютому Нацбанк зміг компенсувати витрати іноземної валюти, зроблені у січні для згладжування надмірних коливань курсу гривні.