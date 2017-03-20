Золотовалютный резерв составляет 15,5 млрд долл. - Президент

"Золотовалютные резервы таяли словно снег весной, и на февраль 2015 года усохли практически до 5 млрд долларов. Сегодня они составляют 15,5 млрд. долларов. Именно туда, в первую очередь, пошли средства, полученные от международных финансовых организаций и 100% средств МВФ", - заявил П.Порошенко.

При этом он напомнил, что "безответственные политиканы" постоянно говорят о том, что эти деньги были проедены, или использованы не по назначению, что является "сплошной, тотальной и безответственной ложью".

Как сообщал УНН, с начала текущего года объем международных резервов почти не изменился, благодаря тому, что в феврале Нацбанк смог компенсировать расходы иностранной валюты, сделанные в январе для сглаживания чрезмерных колебаний курса гривны.