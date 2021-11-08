Золото, діаманти та наркотики: португальських миротворців підозрюють у контрабанді
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Португальська поліція викрила злочинне угруповання, в якому нібито брали участь миротворці ООН у Центральноафриканській Республіці (ЦАР), які використовують військові літаки для контрабанди золота, алмазів та наркотиків. Про це інформує УНН з посиланням на агенство Reuters.
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Поліція повідомила, що протягом дня понад 300 інспекторів здійснили обшук майже у 100 будинках по всій країні, щоб зібрати докази, пов'язані із розслідуванням під кодовою назвою "Operation Myriad".
У заяві збройних сил йдеться, що солдатів, можливо, використали як кур'єрів для перевезення незаконних товарів з ЦАР до Португалії, і вони дізналися про такі підозри у грудні 2019 року.
Міністр оборони країни Жоао Кравіньо заявив, що повідомив Організацію Об'єднаних Націй.
За даними португальської поліції, "злочинна мережа" мала міжнародні зв'язки та нібито займалася контрабандою незаконних матеріалів для відмивання грошей.
Наразі заарештовано десятьох осіб, у тому числі кількох колишніх військових, які, ймовірно, постануть перед суддею у вівторок.
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Сотні португальських військових були направлені в ЦАР, багату на золото та алмази країну з населенням 4,7 мільйона людей, за останні кілька років у складі миротворчих місій.
ЦАР загрузла у насильстві після того, як у березні 2013 року владу захопила коаліція, що складається переважно з мусульманських повстанців, відома як "Селека".