Знущання з людини у Сумах: слідство щодо колишньої поліцейської завершили
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Слідство стосовно колишнього інспектора патрульної поліції за безпідставне застосування сили до нетверезого чоловіка у Сумах завершили. Про це повідомили у прес-службі прокуратури Сумської області, передає УНН.
"За належного процесуального керівництва прокуратури Сумської області слідчими Служби безпеки України в Сумській області завершено слідство у кримінальному провадженні щодо перевищення службових повноважень із застосуванням насильства працівником поліції", - йдеться в повідомленні.
За результатом слідства, 26-річній жінці, яка зараз вже звільнена з посади інспектора роти батальйону Управління патрульної поліції в Сумській області, повідомили про підозру. Її дії кваліфікували за ч. 2 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що супроводжувалось насильством) КК України. Вирішується питання про відкриття матеріалів для ознайомлення стороні захисту та направлення до суду обвинувального акта. Санкція статті передбачає покарання - від трьох до восьми років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
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Нагадаємо, резонансна подія сталася 13 травня цього року. Тоді патрульні поліцейські о 17:40 отримали повідомлення про те, що біля будинку №10 по вул. Олександра Аніщенка в Сумах на лавці лежить нетверезий чоловік.
"Прибувши за вказаною адресою, інспектор роти батальйону Управління патрульної поліції в Сумській області застосувала до чоловіка, який не чинив опір, заходи фізичного впливу. Зокрема вона завдавала чоловікові удари ногою по правій гомілці, а також наступала взутою ногою на ступню потерпілого. Відео цього ганебного вчинку поліцейської виклали у мережу Інтернет небайдужі громадяни. Потерпілий відповідно до висновків експерта отримав легкі тілесні ушкодження", - розповіли у прокуратурі.