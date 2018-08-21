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Издевательство над человеком в Сумах: следствие по бывшей полицейской завершили

Киев • УНН

 • 6910 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. Следствие в отношении бывшего инспектора патрульной полиции за безосновательное применение силы к нетрезвому мужчине в Сумах завершили. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Сумской области, передает УНН.

Издевательство над человеком в Сумах: следствие по бывшей полицейской завершили

"При надлежащем процессуальном руководстве прокуратуры Сумской области следователями Службы безопасности Украины в Сумской области завершено следствие в уголовном производстве о превышении служебных полномочий с применением насилия работником полиции", - говорится в сообщении.

По результатам следствия, 26-летней женщине, которая сейчас уже уволена с должности инспектора роты батальона Управление патрульной полиции в Сумской области, сообщили о подозрении. Ее действия квалифицировали по ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, сопровождалось насилием) УК Украины. Решается вопрос об открытии материалов для ознакомления стороне защиты и направления в суд обвинительного акта. Санкция статьи предусматривает наказание - от трех до восьми лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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Напомним, резонансное событие произошло 13 мая этого года. Тогда патрульные полицейские в 17:40 получили сообщение о том, что возле дома №10 по ул. Александра Анищенко в Сумах на скамейке лежит нетрезвый мужчина.

"Прибыв по указанному адресу, инспектор роты батальона Управление патрульной полиции в Сумской области применила к мужчине, который не сопротивлялся, меры физического воздействия. В частности, она наносила мужчине удары ногой по правой голени, а также наступала обутой ногой на ступню потерпевшего. Видео этого позорного поступка полицейского выложили в Интернет неравнодушные граждане. Пострадавший согласно выводам эксперта получил легкие телесные повреждения", - рассказали в прокуратуре.

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