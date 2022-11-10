Знову “брудна бомба” та армагедон від США: ЦПД при РНБО спростував чергові фейки рф

Деталі

1. Представник делегації рф а.шевченко на засіданні ГА ООН заявив, що росія очікує від МАГАТЕ продовження моніторингу об’єктів України щодо створення «брудної бомби», [оскільки] Україна має необхідні виробничу базу та науковий потенціал для створення такої бомби. Це маніпуляція!

2. Посол рф у США а.антонов повідомив: «Заяви США про армагеддон, що наближається, безпідставні і мають на меті налаштувати якнайбільше країн проти росії… рф нікому не погрожує ядерною зброєю та прагне запобігти розвитку ситуації за неконтрольованим сценарієм». Це дезінформація!

3. В мережі набрало популярності фото із зображенням військового, на наплічнику якого розміщено нашивку з прапором Третього Рейху. Однак це не відповідає дійсності, оскільки після опрацювання фото програмою з визначення фоторедагування, виявлено, що на світлині прапор Третього Рейху з’явився на місці прапора Ізраїлю. Це фейк!

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У МЗС РФ знову звинувачують Захід щодо блокування переговорів між Києвом та Москвою.