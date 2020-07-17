ЗНО-2020: оприлюднено результати з двох предметів

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КИЇВ. 17 липня. УНН. На інформаційних сторінках учасників розміщено результати зовнішнього незалежного оцінювання з двох предметів. Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти, передає УНН.

"На інформаційних сторінках учасників розміщено результати зовнішнього незалежного оцінювання з математики, фізики. Учасники можуть також завантажити картки результатів і скан-копії бланків відповідей з цих предметів", - повідомили в УЦОЯО.

Зазначається, що у разі виникнення сумніву щодо правильності встановлення результату учасник ЗНО може подати апеляційну заяву у письмовій формі до центру.

Апеляційні заяви можна подавати протягом 5 календарних днів від дня офіційного оголошення результатів з певного предмета, враховуючи день оголошення.

Як повідомляв УНН, напередодні члени експертної комісії при Українському центрі оцінювання якості освіти визначили пороговий бал “склав/не склав” для тестів з математики і фізики.

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