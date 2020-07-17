ВНО-2020: обнародованы результаты по двум предметам
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. На информационных страницах участников размещены результаты внешнего независимого оценивания по двум предметам. Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования, передает УНН.
"На информационных страницах участников размещены результаты внешнего независимого оценивания по математике, физике. Участники могут также загрузить карты результатов и скан-копии бланков ответов по этим предметам", - сообщили в УЦОКО.
Отмечается, что в случае возникновения сомнений в правильности установки результата участник ВНО может подать апелляционное заявление в письменной форме в центр.
Апелляционные заявления можно подавать в течение 5 календарных дней со дня официального объявления результатов по определенному предмету, учитывая день объявления.
Как сообщал УНН, накануне члены экспертной комиссии при Украинском центре оценивания качества образования определили пороговый балл "сдал/не сдал" для тестов по математике и физике.