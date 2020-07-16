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ЗНО-2020: оприлюднено порогові бали для тестів з математики і фізики

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 липня. УНН. Члени експертної комісії при Українському центрі оцінювання якості освіти визначили пороговий бал “склав/не склав” для тестів з математики і фізики. Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти, передає УНН.

“Сьогодні відбулося перше засідання експертної комісії при УЦОЯО з визначення порога „склав/не склав“. Було визначено пороговий бал „склав/не склав“ для тестів з математики і фізики. Члени експертної комісії після обговорення ухвалили рішення встановити пороговий бал з математики, що відповідає 9 тестовим балам, з фізики — 12”, — повідомили в УЦОЯО.

Минулого року пороговий бал ЗНО з математики був вищим — 11 балів, для фізики — 13.

Зазначається, що від загальної кількості осіб, які брали участь у тестуванні з кожного з названих предметів, поріг “склав/не склав” подолали: з математики 87% осіб; з фізики — 92 %.

Повідомляється також, що результати ЗНО з математики і фізики буде розміщено на інформаційних сторінках учасників 17 липня, так само як і бланки відповідей зі згаданих предметів.

Як повідомляв УНН, поріг “склав/не склав” та результати ЗНО з географії буде визначено до 28 липня. Результати з’являться на сторінках учасників до 29 липня.

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