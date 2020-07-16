ЗНО-2020: на тестування з географії не пустили шістьох людей через ознаки ГРЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. Учасниками зовнішнього незалежного оцінювання з географії 15 липня стали 92 962 особи – це 70,99% від загальної кількості зареєстрованих. На тестування не пустили шістьох людей через ознаки гострих респіраторних захворювань (ГРЗ). Про це УНН повідомили у пресслужбі МОН.
"До тестування не допустили 34-х учасників, з них 6-х – через виявлені ознаки гострих респіраторних захворювань", - йдеться у повідомленні.
Дотримання процедури тестування контролювали 47 громадських спостерігачів.
Поріг “склав/не склав” та результати ЗНО з географії буде визначено до 28 липня. Результати з’являться на сторінках учасників до 29 липня.
Ті, хто не змогли взяти участь в основній сесії тестування з географії через причини, які не залежали від них, можуть зареєструватися на додаткову сесію. Інструкцію, як це зробити, розміщено за посиланням на сайті УЦОЯО.
Нагадаємо, основна сесія ЗНО-2020 розпочалась 25 червня. У безпечних умовах вже відбулись тестування з математики, української мови і літератури, фізики, іноземних мов, історії України та біології. Останнє тестування основної сесії ЗНО – з хімії – відбудеться 17 липня.
Додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання розпочнеться 24 липня і триватиме до 10 серпня.