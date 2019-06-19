ЗНО-2019: поріг тесту з іноземних мов склав 19 тестових балів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. 19 червня експертна комісія Українського центру оцінювання якості освіти встановила поріг “склав/не склав” для зовнішнього незалежного оцінювання з чотирьох іноземних мов: англійської, німецької, французької та іспанської, який у 2019 році буде однаковим для усіх мовних тестів, і дорівнюватиме 19 тестовим балам, зазначає УНН.
Відповідне рішення комісії було прийняте під час засідання, що відбулося у Міністерстві освіти і науки.
Усі учасники тестування з англійської, німецької, французької та іспанської мов, результат яких дорівнює або є вищим за визначений поріг, матимуть можливість використати отримані результати під час участі у цьогорічній вступній кампанії до вишів.
Результати будуть оголошені до 20 червня, отримані учасниками зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов та ухвалені таблиці відповідності тестових балів рейтинговій оцінці за шкалою 100-200 балів за виконання тесту.
Варто додати, що результати ЗНО з іноземних мов також можуть бути враховані, як державна підсумкова атестація за шкільний курс вивчення предметів. Експертна комісія затвердить таблицю відповідності тестових балів оцінкам за шкалою 1-12 балів. Максимальна кількість балів, яку мав можливість набрати учасник ЗНО, правильно виконавши всі завдання сертифікаційної роботи з іноземної мови, дорівнював 72 тестовим балам.
Нагадуємо, поріг тесту ЗНО з математики склав 11 тестових балів.