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Зниження цін на нафту не вплине на вартість пального - С.Сапегін

Зниження цін на нафту не вплине на вартість пального - С.Сапегін

Київ • УНН

 • 12132 перегляди

КИЇВ. 30 березня. УНН. Зниження цін нафти на світових біржах не вплине на вартість українського палива завдяки високому попиту з боку споживачів. Таку думку у коментарі УНН висловив директор НТЦ “Психея” Сергій Сапєгін.

“Світовий ринок нафти відновив тренд зниження ціни, який перестають підтримувати очікування зниження обсягу пропозиції через ОПЕК, а також зростання експорту нафти зі США. Обсяги поставок, які скорочуються, негайно перекриваються американськими сланцевиками, яких не лякають низькі біржові ціни. Саме біржові інструменти хеджування ризиків стали гарантом їх стабільних доходів. Крім того, для американських нафтовиків зменшуються податки. До речі, по такому самому шляху пішла і Саудівська Аравія, що знизила податок на прибуток для державної нафтової компанії Saudi Aramco. Тому ринок фізичної нафти Brent очікує подальше зниження цін з поточного рівня 50...52 дол./барр до рівня підтримки в 40 дол./барр”, — повідомив директор НТЦ “Псіхєя” С. Сапєгін.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: WOG, ОККО та АЗС “Привату” знизили ціни на скраплений газ 

Проте, за словами експерта, український ринок палива в зв’язку зі зниженням нафтових котирувань збереже стабільність завдяки збільшенню попиту з боку аграріїв і автомобілістів. Роздрібна корзина нафтопродуктів відповідає економічно обґрунтованому рівню, а додатковим гарантом стабільності ринку є надлишок пропозиції дизпалива і бензину.

“З урахуванням цього на паливному ринку збережеться стабільність, тому що послаблення гривні і сезонне зростання попиту будуть збалансовані зниженням цін на кордоні і значною пропозицією пального” — підкреслив С.Сапєгін.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, за показниками імпорту протягом січня-лютого 2017 року у трійку найбільших імпортерів бензину увійшли: група компаній WOG БНК-Україна і АМІК-Україна

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