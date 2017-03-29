Снижение цен на нефть не повлияет на стоимость топлива - С.Сапегин

"Мировой рынок нефти возобновил тренд снижения цены, который перестают поддерживать ожидания снижения объема предложения через ОПЕК, а также рост экспорта нефти из США. Объемы поставок, которые сокращаются, немедленно перекрываются американскими сланцевикамы, которых не пугают низкие биржевые цены. Именно биржевые инструменты хеджирования рисков стали гарантом их стабильных доходов. Кроме того, для американских нефтяников уменьшаются налоги. Кстати, по такому же пути пошла и Саудовская Аравия, что снизила подоходный налог для государственной нефтяной компании Saudi Aramco. Поэтому рынок физической нефти Brent ожидает дальнейшее снижение цен с текущего уровня 50 ... 52 долл./барр к уровню поддержки в 40 долл./барр ", - сообщил директор НТЦ" Психея "С. Сапегин.

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Однако, по словам эксперта, украинский рынок топлива в связи со снижением нефтяных котировок сохранит стабильность благодаря увеличению спроса со стороны аграриев и автомобилистов. Розничная корзина нефтепродуктов соответствует экономически обоснованному уровню, а дополнительным гарантом стабильности рынка является избыток предложения дизтоплива и бензина.

"С учетом этого на топливном рынке сохранится стабильность, так как ослабление гривны и сезонный рост спроса будут сбалансированы снижением цен на границе и значительным предложением топлива", - подчеркнул С.Сапегин.

Напомним, как сообщал УНН, по показателям импорта в январе-феврале 2017 в тройку крупнейших импортеров бензина вошли: группа компаний WOG БНК-Украина и АМИК-Украина .