Знімав на телефон військову техніку ЗСУ: у Луцьку затримали помічника окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. У Луцьку поліцейські затримали помічника російських окупантів, який знімав на телефон пересування української військової техніки. Про це у Facebook повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, інформує УНН.
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Чоловіка передали працівникам Служби безпеки України для подальших слідчих дій.
"Якщо ви бачите, як хтось знімає пересування української військової техніки — дзвоніть 102, або якщо ви фізично сильна людина, вживіть заходів щодо затримання підсобника окупантів на місці", — написав Геращенко.
Нагадаємо
24 лютого о 5:00 президент РФ Володимир Путін оголосив про початок військової операції на Донбасі і закликав українських військових скласти зброю.
На всій території України ввели воєнний стан.