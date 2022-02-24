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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 31313 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Знімав на телефон військову техніку ЗСУ: у Луцьку затримали помічника окупантів

Знімав на телефон військову техніку ЗСУ: у Луцьку затримали помічника окупантів

Київ • УНН

 • 179433 перегляди

КИЇВ. 24 лютого. УНН. У Луцьку поліцейські затримали помічника російських окупантів, який знімав на телефон пересування української військової техніки. Про це у Facebook повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, інформує УНН.

Деталі

Чоловіка передали працівникам Служби безпеки України для подальших слідчих дій.

"Якщо ви бачите, як хтось знімає пересування української військової техніки — дзвоніть 102, або якщо ви фізично сильна людина, вживіть заходів щодо затримання підсобника окупантів на місці", — написав Геращенко.

Нагадаємо

24 лютого о 5:00 президент РФ Володимир Путін оголосив про початок військової операції на Донбасі і закликав українських військових скласти зброю.

На всій території України ввели воєнний стан.

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