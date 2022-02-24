Снимал на телефон военную технику ВСУ: в Луцке задержали помощника оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 24 февраля. УНН. В Луцке полицейские задержали помощника российских оккупантов, который снимал на телефон передвижение украинской военной техники. Об этом в Facebook сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко, информирует УНН.
Детали
Мужчину передали работникам Службы безопасности Украины для дальнейших следственных действий.
"Если вы видите, как кто-то снимает передвижение украинской военной техники — звоните 102, или если вы физически сильный человек, примите меры по задержанию подсобника оккупантов на месте", — написал Геращенко.
Напомним
24 февраля в 5:00 президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции на Донбассе и призвал украинских военных сдать оружие.
На всей территории Украины ввели военное положение.