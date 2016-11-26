Знімальну групу телеканалу "Дождь" вивезли за межі "ДНР"

Раніше в п’ятницю повідомлялось телеканалом “Дождь”, що їх кореспонденти Сергій Єрженков і Василь Полонський акредитовані для роботи в самопроголошеній ДНР перестали виходити на зв’язок.

“За порушення закону ДНР, що регламентує журналістську діяльність на території республіки, журналісти телеканалу „Дождь“ громадяни РФ Полонський Василь Андрійович і Єрженков Сергій Борисович, виселені на територію Російської Федерації,” — повідомили, за даними ЗМІ, в “міністерстві держбезпеки ДНР”.

Як повідомляв УНН, журналістів “Дождя” затримали через “порушення законодавства ДНР”.

Крім того, зазначається, що для з’ясування обставин, журналістів телеканалу “Дождь” запросили до так званої адміністративної будівлі, а саме, до “міністерства державної безпеки ДНР” для дачі пояснень за фактом незаконного журналістської діяльності і демонстрації відзнятих відеоматеріалів, а при перегляді відеозаписів “співробітниками міністерства” встановлено, що вони носять необ’єктивний і провокаційний характер.

В підсумку у “ДНР” заявили, що журналісти у “хибному світлі відображають соціально-економічну та політичну ситуацію в (самопроголошеній — ред.) республіці”.