Съемочную группу телеканала "Дождь" вывезли за пределы "ДНР"
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Съемочная группа российского телеканала "Дождь" выселена за пределы "ДНР", передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
Ранее в пятницу сообщалось телеканалом "Дождь", что их корреспонденты Сергей Ерженков и Василий Полонский аккредитованные для работы в самопровозглашенной ДНР перестали выходить на связь.
"За нарушение закона ДНР, регламентирующего журналистскую деятельность на территории республики, журналисты телеканала "Дождь" граждане РФ Полонский Василий Андреевич и Ерженков Сергей Борисович, выселены на территорию Российской Федерации", - сообщили, по данным СМИ, в "министерстве госбезопасности ДНР".
Как сообщал УНН, журналистов "Дождя" задержали за "нарушение законодательства ДНР".
Кроме того, отмечается, что для выяснения обстоятельств, журналистов телеканала "Дождь" пригласили в так называемое административное здание, а именно, к «министерству государственной безопасности ДНР" для дачи объяснений по факту незаконной журналистской деятельности и демонстрации отснятого видеоматериала, а при просмотре видеозаписей "сотрудниками министерства" установлено, что они носят необъективный и провокационный характер.
В итоге в "ДНР" заявили, что журналисты в "ложном свете отражают социально-экономическую и политическую ситуацию в (самопровозглашенной - ред.) Республике".