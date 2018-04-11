Знімальну групу російського телеканалу вигнали з лікарні у Солсбері – ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Знімальну групу російського телеканалу РЕН TV вигнали з лікарні у британському місті Солсбері, де проходили лікування після отруєння Сергій та Юлія Скрипалі, після того, як журналісти незаконно намагалися зняти там сюжет. Пор це повідомляє УНН з посиланням на Sky News.
"Репортер РЕН TV, зайшовши до лікарні у Солсбері рано вранці у середу, демонстрував зневажливе ставлення до нападу з застосуванням нервово-паралітичної речовини (щодо Скрипалів - ред.) та допитував медсестер. Знімальну групу пізніше вигнали з лікарні після того, як до них підійшов співробітник служби безпеки, який викликав поліцію", - йдеться у повідомленні.
Представник лікарні у Солсбері назвав інцидент "обурливим", додавши, що російські журналісти "підійшли до працівників лікарні посеред ночі без попередження та без жодного дозволу".
Як повідомляв УНН, 4 березня екс-співробітник ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія були знайдені в непритомному стані з отруєнням невідомою речовиною на лавці в торговому центрі в британському місті Солсбері. Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що С.Скрипаля і його дочку отруїли нервово-паралітичною речовиною, розробленою в Росії.