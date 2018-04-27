Зникнення харків'янина Стешенка: у Криму адвокат заявив у поліцію
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Адвокат Айдер Азаматов заявив у поліцію анексованого Росією Криму про зникнення харків'янина Олександра Стешенка, якого 24 квітня відвезли із спецприймальника в Сімферополі в невідомому напрямку. Про це він розповів у коментарі "Крим.Реалії", передає УНН.
“Цю заяву я відправив поштою. Справа в тому, що, на жаль, при передачі на руки на наших примірниках ніяких відміток не ставлять”, — сказав Азаматов.
Нагадаємо, затриманого в Криму харків'янина відвезли зі спецприймальника в невідомому напрямку.
Раніше матір Стешенка повідомила проекту “Крим SOS”, що російські силовики затримали харків’янина Олександра Стешенка на пункті пропуску “Чонгар” під час в’їзду до анексованого Росією Криму.
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За даними активістів, 11 квітня Стешенко зателефонував матері і повідомив, що російські правоохоронці на “Чонгарі” “засумнівалися в його схожості з фото в паспорті”.
Матір розповіла, що її син не брав участі в збройному конфлікті на Донбасі, “не активіст, не волонтер”.