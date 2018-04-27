Исчезновение харьковчанина Стешенко: в Крыму адвокат заявил в полицию

"Это заявление я отправил по почте. Дело в том, что, к сожалению, при передаче на руки на наших экземплярах никаких отметок не ставят", - сказал Азаматов.

Напомним, задержанного в Крыму харьковчанина увезли из спецприемника в неизвестном направлении.

Ранее мать Стешенко сообщила проекту "Крым SOS", что российские силовики задержали харьковчанина Александра Стешенко на пункте пропуска "Чонгар" при въезде в аннексированный Россией Крым.

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По данным активистов, 11 апреля Стешенко позвонил матери и сообщил, что российские правоохранители на "Чонгаре" "усомнились в его сходства с фото в паспорте".

Мать рассказала, что ее сын не участвовал в вооруженном конфликте на Донбассе, "не активист, не волонтер".