Исчезновение харьковчанина Стешенко: в Крыму адвокат заявил в полицию
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Адвокат Айдер Азаматов заявил в полицию аннексированного Россией Крыма об исчезновении харьковчанина Александра Стешенко, которого 24 апреля увезли из спецприемника в Симферополе в неизвестном направлении. Об этом он рассказал в комментарии "Крим.Реалии", передает УНН.
"Это заявление я отправил по почте. Дело в том, что, к сожалению, при передаче на руки на наших экземплярах никаких отметок не ставят", - сказал Азаматов.
Напомним, задержанного в Крыму харьковчанина увезли из спецприемника в неизвестном направлении.
Ранее мать Стешенко сообщила проекту "Крым SOS", что российские силовики задержали харьковчанина Александра Стешенко на пункте пропуска "Чонгар" при въезде в аннексированный Россией Крым.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина направила ноту РФ: требует сообщить местонахождение харьковчанина Стешенко
По данным активистов, 11 апреля Стешенко позвонил матери и сообщил, что российские правоохранители на "Чонгаре" "усомнились в его сходства с фото в паспорте".
Мать рассказала, что ее сын не участвовал в вооруженном конфликте на Донбассе, "не активист, не волонтер".