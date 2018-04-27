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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Исчезновение харьковчанина Стешенко: в Крыму адвокат заявил в полицию

Киев • УНН

 • 10650 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Адвокат Айдер Азаматов заявил в полицию аннексированного Россией Крыма об исчезновении харьковчанина Александра Стешенко, которого 24 апреля увезли из спецприемника в Симферополе в неизвестном направлении. Об этом он рассказал в комментарии "Крим.Реалии", передает УНН.

Исчезновение харьковчанина Стешенко: в Крыму адвокат заявил в полицию

"Это заявление я отправил по почте. Дело в том, что, к сожалению, при передаче на руки на наших экземплярах никаких отметок не ставят", - сказал Азаматов.

Напомним, задержанного в Крыму харьковчанина увезли из спецприемника в неизвестном направлении.

Ранее мать Стешенко сообщила проекту "Крым SOS", что российские силовики задержали харьковчанина Александра Стешенко на пункте пропуска "Чонгар" при въезде в аннексированный Россией Крым.

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По данным активистов, 11 апреля Стешенко позвонил матери и сообщил, что российские правоохранители на "Чонгаре" "усомнились в его сходства с фото в паспорте".

Мать рассказала, что ее сын не участвовал в вооруженном конфликте на Донбассе, "не активист, не волонтер".

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