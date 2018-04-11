Зниклих в зоні АТО цивільних знайшли мертвими в підірваній машині
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. На Луганщині знайшли автомобіль зі зниклими місцевими мешканцями, який підірвався на вибуховому пристрої. Про це в мережі Facebook повідомив відділ комунікації поліції Луганської області, передає УНН.
До Станично-Луганського відділу поліції надійшло повідомлення місцевого мешканця про те, що 7 квітня його сусіди (57-річне подружжя їх 38-річний син зі своєю цивільною 38-річною дружиною) на своєму автомобілі “Shevrolet Niva” поїхали у невідомому напрямку та дотепер їх місце знаходження невідоме.
В ході проведення розшукових заходів, що направленні на встановлення місцезнаходження безвісти зниклої родини, неподалік річки Сіверський Донець, що безпосередньо знаходиться на лінії розмежування, поліцейські виявили пошкоджений автомобіль “Shevrolet Niva”.
Попередньо встановлено, автомобіль пошкоджено внаслідок спрацювання невідомого вибухового пристрою (за попередньою інформацією — протитанкова міна), який здетонував внаслідок наїзду на нього автомобіля. Біля автомобілю виявлено 4 обвуглені трупи. На місці події на даний час продовжують працювати експерти криміналісти, вибухотехніки та співробітники слідчо-оперативної групи.
Даний факт був внесений до ЄРДР за попередньою кваліфікацією за ст. 115 КК України “Умисне вбивство”. Вирішується питання про перекваліфікацію даної події на статтю 258 КК України “Терористичний акт”.
Як повідомляв УНН, четверо жителів Луганської області виїхали на автомобілі і не повернулися.