Зниклих в Азовському морі рибалок знайшли
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Зниклих 28 січня в Азовському морі українських рибалок знайшли. Вони перебувають у лікарні Херсонської області. Про це інформує УНН з посиланням на представника президента України в Автономній Республіці Крим Антона Кориневича.
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“Знайдені зниклі в Азовському морі рибалки вже на суші в Херсонській області”, — йдеться в дописі.
Деталі
У човна рибалок заглухнув двигун, і вони дрейфували у відкритому морі. Зараз вони знаходяться в лікарні.
Кориневич підкреслив, що українських рибалок прикордонна служба ФСБ Росії не затримувала і інші човни до них не підходили.
Нагадаємо
Раніше повідомлялось, що російські прикордонники в окупованому Криму затримали двох українських рибалок, чиє судно прибило до півострова. Українську сторону не інформували.