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Зникли з екранів після 24 лютого: Данілов анонсував "гучні новини" про відомих людей

Зникли з екранів після 24 лютого: Данілов анонсував "гучні новини" про відомих людей

Київ • УНН

 • 306825 перегляди

КИЇВ. 20 липня. УНН. Секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв’ю Українському радіо заявив, що незабаром з'являться "гучні новини" про відомих в Україні людей, які зникли з телебачення та соцмереж після вторгнення рф, інформує УНН.

Деталі

"Я можу сказати велику подяку нашій контррозвідці, яка відпрацювала блискуче по підготовці цього особливого періоду, який почався з лютого", – зазначив Данілов.

Секретар РНБО нагадав про те, як контррозвідка СБУ затримала кума путіна Віктора Медведчука. Він додав, що незабаром українці почують нові "гучні новини" про відомих людей, зокрема це будуть політологи та мери.

"Ми можемо почути гучні новини. Але ви можете звернути увагу, як пропали деякі люди, які не злазили з екрану телебачення і радіомовлення нашої країни. Вони десь зникли. І ніхто не знає, де вони знаходяться. Такі були потужні люди, які б не засинали після того, як вони б не зробили той чи інший виступ або в засобах масової інформації, або в соціальних мережах. А після 24 лютого вони якось зникли", – повідомив Данілов.

Один з індикаторів цієї війни, за його словами, – це соціальні мережі.

"Дуже цікаво моніторити, починаючи після 24 лютого, хто і як себе поводив, як перетирали ті записи, які були до того, як була мовчазна ситуація 5, 7, 10 чи 14 днів першого періоду війни, а потім вони схаменулися. Дехто повернуся, а дехто навіть до цього часу не повернувся до цих ефірів. До того ж, це люди відомі і були на слуху, зокрема це політологи, мери деяких міст нашої країни та багато інших постатей, які були свого часу відомі нашому суспільству", – додав Данілов.

Нагадаємо

Олексій Данілов зазначив, що інформація, яка надходить з фронту, вкрай чутлива. Члени РНБО щодня мають звіт про стан справ у ЗСУ, однак 90% відсотків його вмісту не можуть бути відкритими для всього суспільства.

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