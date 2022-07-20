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Исчезли с экранов после 24 февраля: Данилов анонсировал "громкие новости" об известных людях

Исчезли с экранов после 24 февраля: Данилов анонсировал "громкие новости" об известных людях

Киев • УНН

 • 306820 просмотра

КИЕВ. 20 июля. УНН. Секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью Украинскому радио заявил, что вскоре появятся "громкие новости" об известных в Украине людях, которые исчезли с телевидения и соцсетей после вторжения рф, информирует УНН.

Детали

"Я могу высказать большую благодарность нашей контрразведке, которая отработала блестяще по подготовке этого особого периода, который начался с февраля", – отметил Данилов.

Секретарь СНБО напомнил о том, как контрразведка СБУ задержала кума путина Виктора Медведчука. Он добавил, что в скором времени украинцы услышат новые "громкие новости" об известных людях, в частности это будут политологи и мэры.

"Мы можем услышать громкие новости. Но вы можете обратить внимание, как пропали некоторые люди, которые не слезали с экрана телевидения и радиовещания нашей страны. Они где-то исчезли. И никто не знает, где они находятся. Такие были мощные люди, которые бы не засыпали после того, если они не сделали бы то или иное выступление либо в средствах массовой информации, либо в социальных сетях. А после 24 февраля они как-то исчезли", – сказал Данилов.

Один из индикаторов этой войны, по его словам, – это социальные сети.

"Очень интересно мониторить, начиная после 24 февраля, кто и как себя вел, как перетирали те записи, которые были до того, какой была молчаливая ситуация 5, 7, 10 или 14 дней первого периода войны, а затем они опомнились. Некоторые вернулись, а некоторые даже до сих пор не вернулись в эти эфиры. К тому же, это люди известные и были на слуху, в частности это политологи, мэры некоторых городов нашей страны и многие другие фигуры, которые были в свое время известны нашему обществу", – добавил Данилов.

Напомним

Алексей Данилов отметил, что поступающая с фронта информация крайне чувствительная. Члены СНБО ежедневно имеют отчет о положении дел в ВСУ, однако 90% его содержания не могут быть открытыми для всего общества.

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