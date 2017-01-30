Знеструмлений Авдіївський коксохімічний завод готують до консервації - директор
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Внаслідок постійних обстрілів бойовиків знеструмлено Авдіївський коксохімічний завод. На підприємстві взялися до консервації. Про це повідомив генеральний директор заводу Муса Магомедов на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"...Завод знеструмлений. Розпочинаємо консервацію", - написав М.Магомедов.
Як повідомив голова Донецької ВЦА Павло Жебрівський, бойовики перебили останню лінію електропередач на Авдіївку, внаслідок чого місто залишилося без водо-, електро- та теплопостачання.
У свою чергу Президент України Петро Порошенко перервав візит до німеччину через надзвичайну ситуацію у Авдіївці.
Як повдіомив заступник глави Адміністрації Президента України Костянтин Єлісєєв, у зв'язку із обстрілами була зруйнована критично важлива інфраструктура міста і є загроза гуманітарної катастрофи у зв'язку з ескалацією навколо Авдіївки.