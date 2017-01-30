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Обесточенный Авдеевский коксохимический завод готовят к консервации - директор

Обесточенный Авдеевский коксохимический завод готовят к консервации - директор

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 января. УНН. Вследствие постоянных обстрелов боевиков обесточен Авдеевский коксохимический завод. На предприятии приступили к консервации. Об этом сообщил генеральный директор завода Муса Магомедов на своей странице в Facebook, передает УНН.

"...Завод обесточен. Начинаем консервацию", - написал М.Магомедов.

Как сообщил председатель Донецкой ВГА Павел Жебривский, боевики перебили последнюю линию электропередач на Авдеевку, в результате чего город остался без водо-, электро- и теплоснабжения.

В свою очередь Президент Украины Петр Порошенко прервал визит в Германию из-за чрезвычайной ситуации в Авдеевке.

Как сообщал заместитель главы Администрации Президента Украины Константин Елисеев, в связи с обстрелами была разрушена критически важная инфраструктура города и есть угроза гуманитарной катастрофы в связи с эскалацией вокруг Авдеевки.

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