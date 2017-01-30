Обесточенный Авдеевский коксохимический завод готовят к консервации - директор
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Вследствие постоянных обстрелов боевиков обесточен Авдеевский коксохимический завод. На предприятии приступили к консервации. Об этом сообщил генеральный директор завода Муса Магомедов на своей странице в Facebook, передает УНН.
"...Завод обесточен. Начинаем консервацию", - написал М.Магомедов.
Как сообщил председатель Донецкой ВГА Павел Жебривский, боевики перебили последнюю линию электропередач на Авдеевку, в результате чего город остался без водо-, электро- и теплоснабжения.
В свою очередь Президент Украины Петр Порошенко прервал визит в Германию из-за чрезвычайной ситуации в Авдеевке.
Как сообщал заместитель главы Администрации Президента Украины Константин Елисеев, в связи с обстрелами была разрушена критически важная инфраструктура города и есть угроза гуманитарной катастрофы в связи с эскалацией вокруг Авдеевки.