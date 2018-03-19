Знеструмленими залишаються 129 населених пункти у 7 областях
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Протягом 17-18 березня внаслідок ускладнення погодних умов (сніг, налипання мокрого снігу, пориви вітру) через спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП залишаються знеструмленими 129 населених пунктів у 7 областях, а саме: Запорізька – 40, Миколаївська – 35, Донецька – 22, Дніпропетровська – 17, Одеська – 10, Херсонська – 3 та Кіровоградська – 2. Про це повідомляє УНН з посиланням на оперативну інформацію Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Нагадаємо, 5 березня на будівлі закладу “Центральна міська лікарня” у Кропивницькому обвалився дах харчоблоку через накопичення снігу.