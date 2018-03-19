Обесточенными остаются 129 населенных пункта в 7 областях
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. В течение 17-18 марта из-за осложнения погодных условий (снег, налипание мокрого снега, порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП остаются обесточенными 129 населенных пунктов в 7 областях, а именно: Запорожская - 40, Николаевская - 35, Донецкая - 22, Днепропетровская - 17 Одесская - 10, Херсонская - 3 и Кировоградская - 2. Об этом сообщает УНН со ссылкой на оперативную информацию Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Напомним, 5 марта на здании учреждения “Центральная городская больница” в Кропивницком обрушилась крыша пищеблока из-за накопления снега.