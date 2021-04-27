Знепритомнів за кермом: некероване авто виїхало на зустрічну смугу, протаранило мікроавтобус і злетіло у кювет

Деталі

Зазначається, що водію автомобіля ВАЗ під час керування стало погано, через що він втратив свідомість. Це спричинило виїзд некерованого авто на зустрічну смугу. На відео видно, як двом автівкам вдалось ухились від зіткнення із некерованим авто, а от мікроавтобусу - ні.

ДТП не зупинило некероване авто і воно злетіло у кювет.

За інформацією поліції, водій ВАЗ отримав травми та був шпиталізований медиками. Водій автомобіля Volkswagen не постраждав. На місце зіткнення патрульні викликали слідчо–оперативну групу для встановлення обставин події.

Контекст

19 квітня на трасі у Запорізькій області вантажний мікроавтобус зіткнувся з маршруткою "Мелітополь – Маріуполь", внаслідок чого, четверо людей постраждали.