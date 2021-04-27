Потерял сознание за рулем: неуправляемое авто выехало на встречную полосу, протаранило микроавтобус и слетело в кювет
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. На Броварском проспекте водитель автомобиля ВАЗ во время управления потерял сознание. Автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом Volkswagen, а потом слетел в кювет. Об этом пишет УНН со ссылкой на Телеграмм канал патрульной полиции Киева.
Детали
Отмечается, что водителю автомобиля ВАЗ во время управления стало плохо, из-за чего он потерял сознание. Это повлекло выезд неуправляемого авто на встречную полосу. На видео видно, как двум автомобилям удалось уклониться от столкновения с неуправляемым авто, а вот микроавтобусу - нет.
ДТП не остановило неуправляемое авто и оно слетело в кювет.
По информации полиции, водитель ВАЗ получил травмы и был госпитализирован медиками. Водитель автомобиля Volkswagen не пострадал. На место столкновения патрульные вызвали следственно-оперативную группу для установления обстоятельств происшествия.
Контекст
19 апреля на трассе в Запорожской области грузовой микроавтобус столкнулся с маршруткой "Мелитополь - Мариуполь", в результате чего, четыре человека пострадали.