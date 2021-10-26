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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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Знайшли зниклу зірку "Діамантової руки" Світлану Світличну

Київ • УНН

 • 50769 перегляди

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Співробітники карного розшуку Москви сьогодні знайшли 81-річну радянську та російську акторку, зірку фільму “Діамантова рука” Світлану Світличну. Про це інформує УНН із посиланням на російські ЗМІ.

Знайшли зниклу зірку "Діамантової руки" Світлану Світличну

Деталі

Повідомляють, що акторку знайшли в одній із московських студій на зйомках ток-шоу.

“Світличну знайшли, з нею все гаразд, вона жива та здорова”, — ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

Про зникнення акторки стало відомо вранці 25 жовтня. За даними ЗМІ, заяву до поліції написав її син. Він повідомив, що мама не виходила на зв’язок із 21 жовтня.

Зазначають, що після того, як минулого року на зйомках інтерв’ю на Світличну впав софіт, у неї з’явилася деменція (проблеми з пам’яттю). Артистка може забути адресу свого будинку.

Додамо

Світлана Світлична знялася у фільмах “Діамантова рука”, “Сімнадцять миттєвостей весни”, “Куховарка”, “Нові пригоди невловимих”, “Місце зустрічі змінити не можна”. 1974 року їй було надано звання “Заслужена артистка РРФСР”.

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