Знайшли зниклу зірку "Діамантової руки" Світлану Світличну

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Повідомляють, що акторку знайшли в одній із московських студій на зйомках ток-шоу.

“Світличну знайшли, з нею все гаразд, вона жива та здорова”, — ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

Про зникнення акторки стало відомо вранці 25 жовтня. За даними ЗМІ, заяву до поліції написав її син. Він повідомив, що мама не виходила на зв’язок із 21 жовтня.

Зазначають, що після того, як минулого року на зйомках інтерв’ю на Світличну впав софіт, у неї з’явилася деменція (проблеми з пам’яттю). Артистка може забути адресу свого будинку.

Додамо

Світлана Світлична знялася у фільмах “Діамантова рука”, “Сімнадцять миттєвостей весни”, “Куховарка”, “Нові пригоди невловимих”, “Місце зустрічі змінити не можна”. 1974 року їй було надано звання “Заслужена артистка РРФСР”.