Зірка "Діамантової руки" Світлана Світлична зникла безвісти

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Зазначається, що акторка не виходить на зв’язок із 21 жовтня. Наразі її розшукує поліція.

Як повідомляють ЗМІ, у акторки проблеми зі здоров'ям, які почалися після того, як на зйомках інтерв’ю влітку минулого року на неї впав софіт. Вона може страждати на деменцію.

Додамо

Світлична прославилася після епізодичної ролі в комедії "Діамантова рука“ фразою “Не винна я, він сам до мене прийшов!”.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що помер кінорежисер Володимир Меньшов.