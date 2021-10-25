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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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Зірка "Діамантової руки" Світлана Світлична зникла безвісти

Київ • УНН

 • 71149 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. У російській столиці Москві зникла 81-річна радянська та російська акторка та зірка фільму “Діамантова рука” Світлана Світлична. Про це пише УНН з посиланням на ТАСС.

Зірка "Діамантової руки" Світлана Світлична зникла безвісти

Деталі

Зазначається, що акторка не виходить на зв’язок із 21 жовтня. Наразі її розшукує поліція.

Як повідомляють ЗМІ, у акторки проблеми зі здоров'ям, які почалися після того, як на зйомках інтерв’ю влітку минулого року на неї впав софіт. Вона може страждати на деменцію.

Додамо

Світлична прославилася після епізодичної ролі в комедії "Діамантова рука“ фразою “Не винна я, він сам до мене прийшов!”.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що помер кінорежисер Володимир Меньшов.

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