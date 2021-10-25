Звезда "Бриллиантовой руки" Светлана Светличная пропала без вести
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. В российской столице Москве пропала 81-летняя советская и российская актриса и звезда фильма "Бриллиантовая рука" Светлана Светличная. Об этом пишет УНН со ссылкой на ТАСС.
Детали
Отмечается, что актриса не выходит на связь с 21 октября. Сейчас ее разыскивает полиция.
Как сообщают СМИ, у актрисы проблемы со здоровьем, которые начались после того, как на съемках интервью летом прошлого года на нее упал софит. Она может страдать деменцией.
Добавим
Светличная прославилась после эпизодической роли в комедии "Бриллиантовая рука" фразой "Не виноватая я, он сам пришел!".
Напомним
Ранее УНН писал, что умер кинорежиссер Владимир Меньшов.