Нашли пропавшую звезду "Бриллиантовой руки" Светлану Светличную
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Сотрудники уголовного розыска Москвы сегодня нашли 81-летнюю советскую и российскую актрису, звезду фильма “Бриллиантовая рука” Светлану Светличную. Об этом информирует УНН со ссылкой на российские СМИ.
Детали
Сообщают, что актрису нашли в одной из московских студий на съемках ток-шоу.
“Светличную нашли, с ней все хорошо, она жива и здорова”, — говорится в сообщении.
Напомним
Об исчезновении актрисы стало известно утром 25 октября. По данным СМИ, заявление в полицию написал ее сын. Он сообщил, что мама не выходила на связь с 21 октября.
Отмечают, что после того, как в прошлом году на съемках интервью на Светличную упал софит, у нее появилась деменция (проблемы с памятью). Артистка может забыть адрес своего дома.
Добавим
Светлана Светличная снялась в фильмах “Бриллиантовая рука”, “Семнадцать мгновений весны”, “Стряпуха”, “Новые приключения неуловимых”, “Место встречи изменить нельзя”. В 1974 году ей было присвоено звание “Заслуженная артистка РСФСР”.