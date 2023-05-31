Знайшли зброю вдома і випадково поцілли другу в груди: у Львові в реанімацію потрапив школяр

КИЇВ. 31 травня. УНН. Троє учнів однієї зі шкіл Львова після уроків пішли додому до одного із них, знайшли зброю та почали її розглядати. Одному із друзів випадково поцілили в груди. Про це повідомив керівник управління освіти Львівської міської ради Андрій Закалюк, передає УНН із посиланням на повідомлення міської ради Львова.