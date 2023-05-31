Знайшли зброю вдома і випадково поцілли другу в груди: у Львові в реанімацію потрапив школяр
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Троє учнів однієї зі шкіл Львова після уроків пішли додому до одного із них, знайшли зброю та почали її розглядати. Одному із друзів випадково поцілили в груди. Про це повідомив керівник управління освіти Львівської міської ради Андрій Закалюк, передає УНН із посиланням на повідомлення міської ради Львова.
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За словами Закалюка, пораненого каретою швидкої було оперативно доправлено до лікарні святого Миколая Першого медоб’єднання. Його вже оперують у лікарні, медики борються за життя дитини.
Обставини події з’ясовують правоохоронці.
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