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19:26 • 42682 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 102462 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 106346 просмотра

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13 марта, 13:40 • 106643 просмотра

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13 марта, 10:29 • 93340 просмотра

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13 марта, 06:36 • 109906 просмотра

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Нашли оружие дома и случайно попали другу в грудь: во Львове в реанимацию попал школьник

Киев • УНН

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КИЕВ. 31 мая. УНН. Трое учеников одной из школ Львова после уроков пошли домой к одному из них, нашли оружие и начали его рассматривать. Одному из друзей случайно попали в грудь. Об этом сообщил руководитель управления образования Львовского городского совета Андрей Закалюк, передает УНН со ссылкой на сообщение городского совета Львова.

Детали

По словам Закалюка, раненого каретой скорой было оперативно доставлено в больницу святого Николая Первого медобъединения. Его уже оперируют в больнице, медики борются за жизнь ребенка.

Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.

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