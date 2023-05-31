Нашли оружие дома и случайно попали другу в грудь: во Львове в реанимацию попал школьник

КИЕВ. 31 мая. УНН. Трое учеников одной из школ Львова после уроков пошли домой к одному из них, нашли оружие и начали его рассматривать. Одному из друзей случайно попали в грудь. Об этом сообщил руководитель управления образования Львовского городского совета Андрей Закалюк, передает УНН со ссылкой на сообщение городского совета Львова.