Знайдений в Одесі труп схожий на свідка у справі вбивства Ю.Грабовського – О.Соколовська
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Знайдений в Одесі труп на 90% схожий на помічника адвоката Оксани Соколовської Сергія Федосенко, який останнім бачив адвоката Юрія Грабовського і був свідком у справі про його вбивство. Про це написала на сторінці у Facebook адвокат Оксана Соколовська, передає УНН.
“05 січня 2017 року одержала дзвінок зі служби Розшуку людей (Володимирська, 15), запросили на впізнання трупа, схожого на Сергія Федосенка. Змушена була відкласти всі сімейні плани і виїхати в Нацполіцію. Знайдений труп в Одесі по базі проходить як невпізнаний, мати Федосенка відмовилася їхати на впізнання з незрозумілих для мене і слідства причин. Труп має велику схожість (відсотків 90) з моїм помічником, свідком у справі вбивства Грабовського Юри”, — написала О.Соколовська.
За даними адвоката, до сьогоднішнього дня слідчі з нею на зв’язок не виходили.
“Нагадаю, що саме Сергій останнім бачив Юру в офісі 06.03.2016 р. в супроводі з невідомою (незнайденою слідством) особою. Надалі Сергій став свідком у справі, який не впізнав підозрюваних у справі вбивства Грабовського”, — додала О.Соколовська.
Як повідомляв УНН, справа щодо вбивства адвоката Ю.Грабовського слухається Шевченківським районним судом Києва у закритому режимі.