Знайдений в Одесі труп схожий на свідка у справі вбивства Ю.Грабовського – О.Соколовська

“05 січня 2017 року одержала дзвінок зі служби Розшуку людей (Володимирська, 15), запросили на впізнання трупа, схожого на Сергія Федосенка. Змушена була відкласти всі сімейні плани і виїхати в Нацполіцію. Знайдений труп в Одесі по базі проходить як невпізнаний, мати Федосенка відмовилася їхати на впізнання з незрозумілих для мене і слідства причин. Труп має велику схожість (відсотків 90) з моїм помічником, свідком у справі вбивства Грабовського Юри”, — написала О.Соколовська.

За даними адвоката, до сьогоднішнього дня слідчі з нею на зв’язок не виходили.

“Нагадаю, що саме Сергій останнім бачив Юру в офісі 06.03.2016 р. в супроводі з невідомою (незнайденою слідством) особою. Надалі Сергій став свідком у справі, який не впізнав підозрюваних у справі вбивства Грабовського”, — додала О.Соколовська.

Як повідомляв УНН, справа щодо вбивства адвоката Ю.Грабовського слухається Шевченківським районним судом Києва у закритому режимі.