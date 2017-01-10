Найденный в Одессе труп похож на свидетеля по делу убийства Ю.Грабовского - О.Соколовская
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Найденный в Одессе труп на 90% похож на помощника адвоката Оксаны Соколовской Сергея Федосенко, который последним видел адвоката Юрия Грабовского и был свидетелем по делу о его убийстве. Об этом написала на странице в Facebook адвокат Оксана Соколовская, передает УНН.
"5 января 2017 года получила звонок из службы Поиска людей (Владимирская, 15), пригласили на опознание трупа, похожего на Сергея Федосенко. Вынуждена была отложить все семейные планы и выехать в Нацполицию. Найденный труп в Одессе по базе проходит как неопознанный, мать Федосенко отказалась ехать на опознание по непонятным для меня и следствия причинам. Труп имеет большое сходство (процентов 90) с моим помощником, свидетелем по делу убийства Грабовского Юры", - написала О.Соколовская.
По данным адвоката, до сегодняшнего дня следователи с ней на связь не выходили.
"Напомню, что именно Сергей последним видел Юру в офисе 06.03.2016 г. в сопровождении неизвестного (ненайденного следствием) лица. В дальнейшем Сергей стал свидетелем по делу, который не узнал подозреваемых по делу об убийстве Грабовского", - добавила О.Соколовская.
Как сообщал УНН, дело об убийстве адвоката Ю.Грабовського слушается Шевченковским районным судом Киева в закрытом режиме.