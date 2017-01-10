Знайдений труп в Одесі не належить юристу у справі вбитого адвоката Ю.Грабовського

Більше того, мати безвісти зниклого помічника адвоката О.Соколовської, Сергія Федосенка, на впізнання тіла їхати відмовилася.

У свою чергу, адвокат Оксана Соколовська на своїй сторінці у Facebook повідомила, що була на впізнанні, за її словами, труп має велику схожість (відсотків 90) з її помічником, свідком у справі вбивства Ю.Грабовського.

Як повідомляв УНН, справа щодо вбивства адвоката Ю.Грабовського слухається Шевченківським районним судом Києва у закритому режимі.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, про зникнення Ю.Грабовського стало відомо 10 березня. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею “умисне вбивство” Кримінального кодексу України. 25 березня в Національній асоціації адвокатів України повідомили, що Ю.Грабовського, який був захисником російського військового О.Александрова, знайдено вбитим. Головний військовий прокурор України А.Матіос повідомив, що тіло адвоката Ю.Грабовського знайшли біля Жашкова Черкаської області. У справі було затримано двох підозрюваних.