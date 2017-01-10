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Найденный труп в Одессе не принадлежит юристу по делу убитого адвоката Ю.Грабовского

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Киев • УНН

 • 11632 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 10 января. УНН. Тело неопознанного человека, что было найдено в Одессе, не принадлежит юристу Сергею Федосенко, свидетелю по делу об убийстве адвоката Юрия Грабовского. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГУ НП в Одесской области.

Более того, мать без вести пропавшего помощника адвоката А.Соколовского, Сергея Федосенко, на опознание тела ехать отказалась.

В свою очередь, адвокат Оксана Соколовская на своей странице в Facebook сообщила, что была на опознании, по ее словам, труп имеет большое сходство (процентов 90) с ее помощником, свидетелем по делу убийства Ю.Грабовского .

Как сообщал УНН, дело об убийстве адвоката Ю.Грабовского слушается Шевченковским районным судом Киева в закрытом режиме.

Напомним, как сообщал УНН, об исчезновении Ю.Грабовского стало известно 10 марта. Полиция открыла уголовное производство по статье "умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины. 25 марта в Национальной ассоциации адвокатов Украины сообщили, что Ю.Грабовский, который был защитником российского военного А.Александрова, найден убитым. Главный военный прокурор Украины А.Матиос  сообщил, что тело адвоката Ю.Грабовского нашли у Жашкова Черкасской области. По делу были задержаны двое подозреваемых.

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