Знаття мораторію на продаж землі додасть понад 1% зростання ВВП - Світовий банк

"Неефективність управління державними землями сьогодні завдає серйозних втрат для уряду. Якщо державні землі управлятимуться ефективніше, то це дасть 60 млн доларів додаткових надходжень місцевим бюджетам щороку. Крім того, якщо буде знято мораторій на продаж земель, то це дозволить отримати прибутки пенсіонерам. Навіть більше, це зняття мораторію є важливим для стимулювання економічного розвитку – понад 1% збільшення ВВП", - сказала Сату Кахконен.



Довідка УНН.

Сьогодні у Києві відбулося підписання Меморандумів про співпрацю між представництвом Світового Банку у справі Білорусі, Молдови та України та ОДА Київської, Львівської та Миколаївської областей (буде підписано окремо, - ред.) в рамках 5-річної програми Світового Банку та ЄС "Підтримка прозорого управління земельними ресурсами в Україні".



Мета програми – покращення якості реєстрації земель (оцифрування кадастрових даних, завершення реєстрації земель та виправлення помилок у Земельному кадастрі та Реєстрі прав) та управління земельними ресурсами.



Нагадаємо, у Світовому банку розповіли, як Україні подолати бідність.